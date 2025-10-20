Бленуце отримав особисту подяку від Повітряних Сил ЗСУ за донат у розмірі 700 тисяч гривень

Повітряні Сили Збройних Сил України надіслали особисту подяку форварду київського Динамо Владіславу Бленуце за щедру фінансову допомогу.

Про це 23-річний румун повідомив у Instagram.

14 жовтня Бленуце опублікував пост, у якому розповів про те, що він пожертвував 700 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України. Тоді футболіст зазначив, що це не спроба "купити чиюсь прихильність", це був його щирий жест.

Така пожертва не залишилась осторонь від Повітряних сил ЗСУ, які подякували Бленуце за підтримку народа України. За свою фінансову допомогу Владіслав отримав особисту подяку від ПС ЗСУ.

"Подяка Бленуце Владіславу за особистий внесок та підтримку територіальної оборони частин Командування Повітряних сил Збройних сил України під час супротиву агресії російської федерації та боротьби за суверенність, незалежність та соборність України. Від щирого серця Бажаємо Вам мирного неба, міцного здоров'я, благополуччя, родинного тепла, невичерпної енергії у подальшому втіленні в життя всіх Ваших прагнень та задумів. У свою чергу ми запевняємо Вас, що віддамо всі свої сили та вміння для захисту суверенітету та територіальної цілісності України", – йдеться у подяці ПС ЗСУ, яку підписав генерал-майор Віктор Плесний.

Владіслав Бленуце опинився під шквалом критики після свого трансферу до Динамо. На його сторінці у соцмережі TikTok знайшли репости відео з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим та президентом Росії Володимиром Путіним.

Футболіст заявив, що він підтримує Україну, а також готовий зустрітися з вболівальниками "біло-синіх", щоб довести свою позицію.

Нагадаємо, що центрбек Динамо Крістіан Біловар запевнив у щирості Владіслава Бленуце. За словами українця, його новий одноклубник самостійно перевів гроші на потреби ЗСУ.