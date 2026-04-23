Зоря – Шахтар: де та коли дивитись перенесений матч 21 туру УПЛ

У четвер, 23 квітня, відбудеться перенесений поєдинок 21 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому луганська Зоря прийматиме донецький Шахтар.

Протистояння має розпочатись о 15:30 на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Дивитися матч Зоря – Шахтар можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом поєдинку є "гірники", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,36. На звитягу Зорі можна поставити з коефіцієнтом 9,00, на нічию – 5,00.

Востаннє команди грали між собою 22 вересня 2025 року. Тоді донеччани здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

