Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зоря – Шахтар: де та коли дивитись перенесений матч 21 туру УПЛ

Денис Іваненко — 23 квітня 2026, 13:53
Зоря – Шахтар, де дивитись матч
ФК Шахтар

У четвер, 23 квітня, відбудеться перенесений поєдинок 21 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому луганська Зоря прийматиме донецький Шахтар.

Протистояння має розпочатись о 15:30 на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Дивитися матч Зоря – Шахтар можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом поєдинку є "гірники", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,36. На звитягу Зорі можна поставити з коефіцієнтом 9,00, на нічию – 5,00.

Востаннє команди грали між собою 22 вересня 2025 року. Тоді донеччани здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Зоря Луганськ

Зоря Луганськ

Останні новини