Тоттенгем звільнив головного тренера Тудора

Англійський Тоттенгем звільнив Ігоря Тудора з посади головного тренера команди за взаємною згодою сторін.

Про це повідомляє пресслужба "шпор".

Також із хорватським наставником клуб АПЛ покинули тренер воротарів та фахівець із фізичної підготовки.

Тоттенгем подякував спеціалістам за роботу та висловив співчуття Тудору з приводу нещодавньої втрати батька. Раніше через цю сімейну трагедію хорват пропустив пресконференцію після матчу 31-го туру АПЛ проти Ноттінгем Форест (поразка 0:3).

Зазначається, що інформація про нового головного тренера буде дещо пізніше.

Під керівництвом Тудора "шпори" встановили найдовшу серію з поразок в історії клубу.

Тоттенгем після 31 туру посідає 17-те місце серед 20-ти учасників англійської першості, маючи у своєму активі 30 балів. Відрив від зони вильоту складає лише один пункт.

Раніше повідомлялось, що наступником Тудора може стати колишній наставник туринського Ювентуса Тьяго Мотта. Водночас була інформація про можливий прихід до керма команди Шона Дайча. Останній вже прокоментував чутки про своє можливе місце роботи.

Наступний матч Тоттенгем проведе 12 квітня, коли зіграє на виїзді проти Сандерленда. Початок – о 16:00 (за київським часом). Це буде перша гра без Тудора.