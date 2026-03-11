Тоттенгем встановив найдовшу серію поразок в історії клубу

У середу, 10 березня, лондонський Тоттенгем зустрічався в Лізі чемпіонів з мадридським Атлетико, після матчу з яким переписав історію клубу.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

"Шпори" на виїзді розгромно поступилися "матрацникам" з рахунком 2:5 в 1/8 фіналу. Перші чотири голи підопічні Ігора Тудора пропустили за 22 хвилини.

Ця поразка стала шостою поспіль для команди. Раніше Тоттенгем жодного разу в історії не мав такої довгої серії програшів.

До цього "шпори" поступилися Крістал Пелес, Фулгему, Арсеналу, Ньюкаслу та Манчестер Юнайтед. Загальний баланс голів за ці поєдинки – 6:18.

Зазначимо, що наступний матч лондонці проведуть 15 березня проти Ліверпуля. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні Тоттенгем також переписав свою історію в АПЛ. Команда там не виграє вже 11 матчів.