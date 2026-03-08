Колишній тренер Ювентуса може очолити Тоттенгем
Тьяго Мотта
Колишній тренер Болоньї та Ювентуса Тьяго Мотта може очолити Тоттенгем.
Про це інформує Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, керівництво лондонського клубу розглядає призначення 43-річного фахівця замість Ігора Тудора, який з командою провів три матчі і в усіх трьох зазнав поразок.
Наразі "шпори" з 29 очками йдуть на 16-му місці турнірної таблиці АПЛ.
Раніше Мотта відхилив запрошення від Монако, Баєра, Реал Сосьєдад та московського Спартака.
Італієць досі має контракт із Ювентусом, який розрахований до 2027-го і приносить йому 4 млн євро зарплатні на рік.