Колишній тренер Ювентуса може очолити Тоттенгем

Олексій Мурзак — 8 березня 2026, 19:51
Тьяго Мотта
Колишній тренер Болоньї та Ювентуса Тьяго Мотта може очолити Тоттенгем.

Про це інформує Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво лондонського клубу розглядає призначення 43-річного фахівця замість Ігора Тудора, який з командою провів три матчі і в усіх трьох зазнав поразок.

Наразі "шпори" з 29 очками йдуть на 16-му місці турнірної таблиці АПЛ.

Раніше Мотта відхилив запрошення від Монако, Баєра, Реал Сосьєдад та московського Спартака.

Італієць досі має контракт із Ювентусом, який розрахований до 2027-го і приносить йому 4 млн євро зарплатні на рік.

