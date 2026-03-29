Це дуже складна ситуація: Дайч відреагував на чутки щодо Тоттенгема

Колишній наставник Ноттінгем Форест Шон Дайч, коментуючи інформацію про своє можливе призначення на посаду головного тренера лондонського Тоттенгема, назвав цю ситуацію складною.

Його слова передає Sky Sports.

"Я був у пабі трохи далі по вулиці, і один хлопець каже: „Кажуть, ти сьогодні ввечері маєш вести переговори зі "шпорами", – а я відповів: „Ну, я ж стою поруч із тобою і п'ю пінту "Гіннесса", тож це навряд чи!



Коли твоє ім'я пов'язують із якимось клубом, тебе постійно переслідують клікбейти, і що б ти не робив, це дуже складна ситуація. Коли ти тренер, то розумієш, що рано чи пізно тобі задаватимуть такі питання.



Коли їх задають, ти намагаєшся бути ввічливим. Тоттенгем – чудовий і величезний клуб, тож коли ти кажеш: "Я задоволений", всі одразу думають: "Він не сказав "ні"!"