Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Це дуже складна ситуація: Дайч відреагував на чутки щодо Тоттенгема

Микола Літвінов — 29 березня 2026, 12:32
Шон Дайч
Getty Images

Колишній наставник Ноттінгем Форест Шон Дайч, коментуючи інформацію про своє можливе призначення на посаду головного тренера лондонського Тоттенгема, назвав цю ситуацію складною.

Його слова передає Sky Sports.

"Я був у пабі трохи далі по вулиці, і один хлопець каже: „Кажуть, ти сьогодні ввечері маєш вести переговори зі "шпорами", – а я відповів: „Ну, я ж стою поруч із тобою і п'ю пінту "Гіннесса", тож це навряд чи!

Коли твоє ім'я пов'язують із якимось клубом, тебе постійно переслідують клікбейти, і що б ти не робив, це дуже складна ситуація. Коли ти тренер, то розумієш, що рано чи пізно тобі задаватимуть такі питання.

Коли їх задають, ти намагаєшся бути ввічливим. Тоттенгем – чудовий і величезний клуб, тож коли ти кажеш: "Я задоволений", всі одразу думають: "Він не сказав "ні"!"

Зазначимо, що чинний головний тренер Тоттенгема Ігор Тудор може достроково залишити лондонський клуб. Напередодні команда поступилася у межах 31-го туру прямому конкуренту в боротьбі за збереження прописки в АПЛ Ноттінгем Форест (0:3) і наразі з 30 очками посідає 17-те місце в турнірній таблиці, перебуваючи в одному балі від зони вильоту.

Читайте також :
Тренер Тоттенгема не прийшов на пресконференцію після розгрому від Ноттінгема: у його сім'ї сталась трагедія

Раніше повідомлялося, що керівництво лондонського клубу розглядає кандидатуру 54-річного Шона Дайча як "спеціаліста з боротьби за виживання", проте сам тренер не бажає підписувати короткострокову угоду. Попереднім місцем роботи Дайча був Ноттінгем Форест, з якого його звільнили у лютому.

Читайте також :
Тоттенгем Шон Дайч Ігор Тудор

Останні новини