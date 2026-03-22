Сандерленд вирвав перемогу в Ньюкасла у 31 турі АПЛ

Микола Літвінов — 22 березня 2026, 15:58
Сандерленд вирвав перемогу в Ньюкасла у 31 турі АПЛ

У неділю, 22 березня, низкою матчів продовжився 31-й тур англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Сандерленд переламав хід протистояння з Ньюкаслом, відповівши на швидкий гол Гордона влучними ударами Тальбі та Броббі по перерві. Переможний м'яч гості забили на дев'яностій хвилині, вирвавши вольову звитягу на виїзді.

У другому таймі арбітру довелося призупинити поєдинок через прояви расизму з трибун на адресу футболіста "чорних котів" Лютсарели Гертрейди. Прем'єр-ліга вже відреагувала на ситуацію згідно з антидискримінаційним протоколом та ініціювала повне розслідування інциденту (повідомляє Бен Джейкобс).

Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга
31 тур, 22 березня

Ньюкасл – Сандерленд 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 10 Гордон, 1:1 – 57 Тальбі, 1:2 – 90 Броббі

Далі о 16:15 Астон Вілла зустрінеться вдома з Вест Гемом, а Тоттенгем зіграє з Ноттінгемом.

Нагадаємо, що у раніше у матчах цього ж туру Евертон Миколенка "всуху" переміг Челсі, а Брентфорд з Ярмолюком зіграв унічию з Лідсом

