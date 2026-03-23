Тренер Тоттенгема не прийшов на пресконференцію після розгрому від Ноттінгема: у його сім'ї сталась трагедія

Головний тренер Тоттенгема Ігор Тудор не з'явився на пресконференцію після матчу проти Ноттінгем Форест у рамках 31 туру АПЛ.

Про це інформує GBNews.

Коуч "шпор" був відсутній через трагедію у родині. Замість нього поспілкуватись із пресою після поєдинку, який закінчився розгромною поразкою Тоттенгема 0:3, прийшов його асистент Бруно Сальтор.

Помічник пояснив відсутність Тудора.

"Особисті та сімейні справи. Не найкращий час для спілкування", – сказав Сальтор.

Також він сказав декілька слів за підсумками програного поєдинку.

"Кожна помилка зараз грає проти нас, кожна деталь впливає на гравців. Ми продовжимо, тому що турбуємося про клуб, ми – родина, і я впевнений на 100%, що ми пройдемо через цю ситуацію", – відповів асистент Тудора.

У ЗМІ зазначають, що перед грою у наставника "шпор" помер батько.

Відзначимо, що Тоттенгем залишився при своїх 30 балах та опустився на 17-ту позицію у турнірній таблиці. Ноттінгем пропустив повз себе Ноттінгем, який тепер випереджає команду Тудора вже на 2 очки.

У наступному матчі "шпори" зіграють на виїзді проти Сандерленда. Поєдинок запланований на 12 квітня о 16:00 (за київським часом).