Англійський фахівець може повернутися в АПЛ, аби врятувати Тоттенгем від можливого пониження у класі

Олексій Мурзак — 12 березня 2026, 20:47
Шон Дайч
Getty Images

Тоттенгем розглядає кандидатуру Шона Дайча на посаду головного тренера команди замість Ігора Тудора.

Про це повідомляє The Independent.

За інформацією видання, 54-річний фахівець вважається одним із небагатьох "фахівців з виживання", які залишилися у грі, і "шпори" розуміють, що оборонна гра, яку він міг би забезпечити, їм би дуже знадобилася в даний момент.

При цьому сам Дайч неохоче погоджується на короткостроковий контракт.

Останнім місцем роботи Дайча був Ноттінгем Форест, звідки його було звільнено у лютому.

Нагадаємо, що "шпори" після 29 турів посідають 16-те місце серед 20-ти учасників англійської першості, маючи у своєму активі 29 балів. Відрив від зони вильоту складає лише один пункт.

Раніше повідомлялось, що Тудор близький до звільнення з посади головного тренера, а Тоттенгем може очолити колишній наставник туринського Ювентуса Тьяго Мотта.

Чемпіонат Англії, АПЛ Тоттенгем

Тоттенгем

