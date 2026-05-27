Тоттенгем узгодив підписання захисника Ліверпуля

Лондонський Тоттенгем досяг усної домовленості про перехід захисника Ліверпуля та капітана збірної Шотландії Ендрю Робертсона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Очікується, що сторони дотримаються домовленості та контракт буде підписано, попри спробу Ювентуса зірвати угоду. Перехід відбудеться на правах вільного агента, адже чинний контракт гравця завершується у червні.

32-річний захисник виступає за мерсисайдців з 2017 року після переходу з Галл Сіті – за цей час він став дворазовим чемпіоном АПЛ та переможцем Ліги чемпіонів-2019. У його активі 378 ігор (14 голів та 69 асистів).

Напередодні повідомлялося, що Тоттенгем проявляє серйозний інтерес до першого номера збірної України та лісабонської Бенфіки Анатолія Трубіна.