Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тоттенгем узгодив підписання захисника Ліверпуля

Олександр Булава — 27 травня 2026, 22:17
Тоттенгем узгодив підписання захисника Ліверпуля
Ендрю Робертсон
liverpoolfc.com

Лондонський Тоттенгем досяг усної домовленості про перехід захисника Ліверпуля та капітана збірної Шотландії Ендрю Робертсона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Очікується, що сторони дотримаються домовленості та контракт буде підписано, попри спробу Ювентуса зірвати угоду. Перехід відбудеться на правах вільного агента, адже чинний контракт гравця завершується у червні.

32-річний захисник виступає за мерсисайдців з 2017 року після переходу з Галл Сіті за цей час він став дворазовим чемпіоном АПЛ та переможцем Ліги чемпіонів-2019. У його активі 378 ігор (14 голів та 69 асистів).

Напередодні повідомлялося, що Тоттенгем проявляє серйозний інтерес до першого номера збірної України та лісабонської Бенфіки Анатолія Трубіна.

Ліверпуль Робертсон Тоттенгем

Тоттенгем

Відомий інсайдер підтвердив інтерес Тоттенгема до голкіпера збірної України
Капітан МЮ пригадав заблокований трансфер у Тоттенгем: Ми були дуже близькі до укладення угоди
Тоттенгем націлився на талановитого вінгера Манчестер Сіті
Ювентус намагається перехопити у Тоттенгема захисника Ліверпуля
Трубін зацікавив клуб АПЛ – ЗМІ

Останні новини