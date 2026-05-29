Тоттенгем підпише колишнього конкурента Забарного по Борнмуту

Аргентинський центральний захисник Борнмута Маркос Сенесі продовжить кар'єру в Тоттенгемі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, усна домовленість між Сенесі та Тоттенгемом була досягнута ще у березні, тепер же сторони узгодили умови чотирирічного контракту. Незабаром 29-річний аргентинець офіційно підпише контракт зі своїм новим клубом.

Сенесі перейде в Тоттенгем на правах вільного агента, про його відхід Борнмут повідомив два тижні тому. Він виступав за клуб з 2022 року. Спершу був партнером Іллі Забарного по центру захисту, а після переходу Діна Гейсена – конкурентом українця за місце в основі.

У сезоні-2025/26 Сенесі відзначився 5 асистами в 39 матчах за Борнмут у всіх турнірах. Його трансферна вартість оцінюється в 22 мільйони євро.