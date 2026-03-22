Ключовий нападник Тоттенгема Рішарлісон потрапив під приціл бразильського гранда

Ключовий форвард англійського Тоттенгема Рішарлісон може переїхати у бразильську Серію А.

Про це інформує інсайдер Ніколо Скіра.

Мова йде про Фламенгу, який зацікавлений у придбанні 28-річного нападника вже у літнє трансферне вікно 2026.

Чинний контракт бразильця з "шпорами", за які виступає з літа 2022-го, розрахований до кінця наступного сезону-2026/27. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, що до 2017 року Рішарлісон виступав у Бразилії, де пограв за Америку (24 матчі) та Флуміненсе (67 ігор). Також за його спиною поєдинки за збірну національну команду, у яких забив 20 голів та віддав 8 асистів.

У поточному сезоні-2025/26 нападник Тоттенгема взяв участь у 36 зустрічах, у яких відзначився 10 м'ячами та 4 результативними передачами.

Раніше повідомлялось, що "шпори" готові піти на радикальний фінансовий крок у випадку вильоту з АПЛ. Після 30 турів команда Ігоя Тудора посідає 16-те місце, маючи у своєму активі 30 балів.

Сьогодні, 22 березня, Тоттенгем прийме Ноттінгем Форест у 31 турі англійської першості. Початок – о 16:15 (за київським часом).