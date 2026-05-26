Тоттенгем націлився на талановитого вінгера Манчестер Сіті

Олег Дідух — 26 травня 2026, 14:54
Бразильський вінгер Манчестер Сіті Савіньйо може продовжити кар'єру в лондонському Тоттенгемі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Минулого літа Тоттенгем уже намагався підписати Савіньйо, проте тоді Манчестер Сіті вирішив не відпускати свого гравця. "Шпори" сподіваються, що зараз Сіті буде відкритим до продажу 22-річного бразильця, який за два роки так і не зумів стати ключовим гравцем у команді Жузепа Гвардіоли.

У поточному сезоні на рахунку Савіньйо 4 голи та 3 асисти в 36 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах. У розпал сезону вінгер пропустив більше місяця через травму.

Контракт Савіньйо із Манчестер Сіті діє до літа 2031 року, трансферна вартість бразильця оцінюється в в 40 мільйонів євро.

