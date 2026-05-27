Відомий інсайдер підтвердив інтерес Тоттенгема до голкіпера збірної України

Англійський Тоттенгем проявляє серйозний інтерес до першого номера збірної України та лісабонської Бенфіки Анатолія Трубіна.

Таку інформацію підтвердив інсайдер Ніколо Скіра.

У голкіпері особисто зацікавлений головний тренер "шпор" Роберто Де Дзербі, який працював піліч-о-пліч із українським воротарем у донецькому Шахтарі.

Повідомлялося, що клуб, який ледь зберіг прописку в АПЛ, пробує оформити трансфер Анатолія вже у найближче літнє трансферне вікно.

24-річний футболіст має чинний контракт із "орлами" до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Трубін виступає за Бенфіку з літа 2023-го. Від моменту переходу провів у футболці португальського гранда 149 поєдинків, у яких пропустив 144 голи та відіграв 59 ігор на нуль.

У сезоні 2025/26 українець взяв участь у 50 матчах в усіх турнірах (21 "суха" зустріч та 43 пропущені м'ячі).

Додамо, що Бенфіка фінішувала на третьому місці у чемпіонаті Португалії (80 балів), поступившись чемпіону Порту та другому Спортингу.

Раніше стало відомо, що Георгій Судаков визначився зі своїм майбутнім у Бенфіці.