Відомий інсайдер підтвердив інтерес Тоттенгема до голкіпера збірної України
Англійський Тоттенгем проявляє серйозний інтерес до першого номера збірної України та лісабонської Бенфіки Анатолія Трубіна.
Таку інформацію підтвердив інсайдер Ніколо Скіра.
У голкіпері особисто зацікавлений головний тренер "шпор" Роберто Де Дзербі, який працював піліч-о-пліч із українським воротарем у донецькому Шахтарі.
Повідомлялося, що клуб, який ледь зберіг прописку в АПЛ, пробує оформити трансфер Анатолія вже у найближче літнє трансферне вікно.
24-річний футболіст має чинний контракт із "орлами" до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 25 мільйонів євро.
Нагадаємо, що Трубін виступає за Бенфіку з літа 2023-го. Від моменту переходу провів у футболці португальського гранда 149 поєдинків, у яких пропустив 144 голи та відіграв 59 ігор на нуль.
У сезоні 2025/26 українець взяв участь у 50 матчах в усіх турнірах (21 "суха" зустріч та 43 пропущені м'ячі).
Додамо, що Бенфіка фінішувала на третьому місці у чемпіонаті Португалії (80 балів), поступившись чемпіону Порту та другому Спортингу.
