Капітан МЮ пригадав заблокований трансфер у Тоттенгем: Ми були дуже близькі до укладення угоди

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш пригадав, як свого часу міг стати футболістом Тоттенгема.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

Перехід зірвав тодішній клуб атакувального півзахисника лісабонський Спортинг, який в останній момент відмовився від такого трансферу.

"Кілька років тому я вів переговори з Тоттенгемом, і ми були дуже близькі до укладення угоди. Але в останні два дні Спортінг заявив: "Ми не продамо його". І угода зірвалася", – сказав португалець.

Нагадаємо, що Фернандеш виступає за Манчестер Юнайтед із січня 2020-го, коли перейшов із Спортинга. Від моменту переходу провів за англійську команду 327 ігор (107 голів та 108 асистів) та завоював 2 трофеї.

У сезоні-2025/26 Бруну відзначився 9 м'ячами та 22 гольовими передачами у 37 матчах в усіх турнірах за МЮ.

Його чинний контракт із "червоними дияволами" розрахований до кінця червня 2027-го. Також є можливість пролонгації співпраці ще на рік. Манчестерський клуб вже розпочав перемовини щодо продовження угоди зі своїм капітаном.

Нещодавно лідер МЮ став абсолютним рекордсменом АПЛ за кількістю асистів за один сезон. Раніше португалець пояснив, чому вирішив залишитися у манчестерському колективі.

Додамо, що Манчестер Юнайтед разом із Фернандешом фінішував третім у сезоні АПЛ, набравши 71 бал.