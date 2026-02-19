Суд обрав запобіжний захід для футболіста Колесника, який вдарив військового ТЦК

Колишній нападник ковалівського Колоса Данило Колесник, який вдарив військового ТЦК і похвалився цим у соцмережах, отримав запобіжний захід від суду у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це повідомило адвокадське об'єднання "Barristers", яке представляє інтереси 24-річного футболіста.

"Адвокатське об'єднання "Barristers" повідомляє, що за результатами судового розгляду щодо нашого клієнта – футболіста ФК Колос Данила Колесника – судом обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Наш клієнт із повагою ставиться до рішення суду та підтверджує намір діяти виключно в межах визначених законом процедур", – вказано в дописі.

Далі вказано, що Колесник глибоко поважає Збройні сили України та готовий співпрацювати зі слідством.

"Данило Колесник наголошує, що його позиція залишається незмінною: він глибоко поважає Збройні Сили України та всіх, хто захищає державу. Події, які сталися, він об'єктивно сприймав як такі, що створювали реальну загрозу його життю та здоров'ю, а також безпеці його знайомого, у зв'язку з чим діяв із метою самозахисту. Водночас наш клієнт готовий до відкритої співпраці зі слідством та вже звернувся із заявою щодо заподіяння йому тілесних ушкоджень. Він наполягатиме на повному, неупередженому та справедливому встановленні всіх обставин події", – повідомили адвокати гравця.

Нагадаємо, що Данила Колесника підтримали Олександр Алієв та Артем Мілевський. Натомість Колос засудив дії гравця, який виступав за другу команду ковалівців, та розірвав із ним контракт.

Вчинок професійного спортсмена засудив і Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Футболіста вже затримала поліція. Йому загрожує позбавлення волі до п'яти років.