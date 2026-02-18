Українська правда
Поліція затримала футболіста, який вдарив військового ТЦК

Денис Іваненко — 18 лютого 2026, 10:35
Поліція затримала футболіста, який вдарив військового ТЦК
Данило Колесник
Поліція Київської області

Поліціянти затримали колишнього футболіста Колоса Данила Колесника, який завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю.

Про це повідомила пресслужба Поліції Київської області.

У заяві йдеться, що проти футболіста відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

"Правоохоронці встановили, що чоловік, перебуваючи в селі Святопетрівське, побачив роботу військовослужбовців ТЦК з перевірки військово-облікових документів та, підійшовши до одного з них, спровокував конфлікт. Після зловмисник навмисно завдав удар кулаком військовослужбовцю, внаслідок чого потерпілий отримав тілесні ушкодження.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. 24-річного фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – йдеться в заяві.

Зазначається, що слідчі розпочали досудове розслідування за фактом умисного нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України). Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що інцидент стався напередодні. Футболіст сам опублікував відео у своїх соцмережах з нападом на військового ТЦК.

Після цього Колос вийшов із публічною заявою. Ковалівці припинили співпрацю з Данилом Колесником, який виступав за їх другу команду.

