Поліція затримала футболіста, який вдарив військового ТЦК

Поліціянти затримали колишнього футболіста Колоса Данила Колесника, який завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю.

Про це повідомила пресслужба Поліції Київської області.

У заяві йдеться, що проти футболіста відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

"Правоохоронці встановили, що чоловік, перебуваючи в селі Святопетрівське, побачив роботу військовослужбовців ТЦК з перевірки військово-облікових документів та, підійшовши до одного з них, спровокував конфлікт. Після зловмисник навмисно завдав удар кулаком військовослужбовцю, внаслідок чого потерпілий отримав тілесні ушкодження. Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. 24-річного фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – йдеться в заяві.

Зазначається, що слідчі розпочали досудове розслідування за фактом умисного нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України). Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що інцидент стався напередодні. Футболіст сам опублікував відео у своїх соцмережах з нападом на військового ТЦК.

Після цього Колос вийшов із публічною заявою. Ковалівці припинили співпрацю з Данилом Колесником, який виступав за їх другу команду.