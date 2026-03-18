Колеснику скасували нічний арешт після конфлікту з представником ТЦК

Апеляційний суд Києва скасував нічний арешт колишньому гравцю Колоса-2 Данилу Колеснику, який був учасником конфлікту з працівником ТЦК.

Про це 24-річний футболіст повідомив у своєму Instagram.

За словами Колесника, під час розгляду справи були вислухані усі сторони конфлікту.

"Сьогодні апеляційний суд столиці скасував мені запобіжний захід та застосував до мене особисте зобовʼязання. Суд детально зʼясував усі обставини справи, дослідив реальний розвиток подій, проаналізував поведінку кожного учасника інциденту та заслухав наші пояснення. Я розповів, як саме все відбувалося, хто кого переслідував, за яких обставин автомобіль ТЦК зачепив цивільного громадянина, а також наголосив, що цей інцидент був емоційною перепалкою між двома чоловіками", – розповів Колесник.

Данило також висловив повагу Збройним силам України та звернувся із проханням до народних депутатів взяти справу під особистий контроль.

"Я також підкреслив, що щиро поважаю Збройні сили України, завжди підтримую наших військових, захищаю жінок і не можу мовчати, коли стаю свідком несправедливості чи конфлікту. Вважаємо це рішення апеляційного суду важливим і справедливим. Окремо хочу звернутися до своїх колег-футболістів, які поспішили відвернутися від мене та публічно засудити мої дії. Прошу вас бути об'єктивними, зваженими та пам'ятати, що кожна ситуація має свої обставини, які потребують чесного й неупередженого аналізу. Звертаємось із проханням до народних депутатів взяти на особистий контроль цю справу задля забезпечення обʼєктивного та неупередженого розслідування", – сказав Колесник.

Нагадаємо, що інцидент за участю Колесника та працівника ТЦК стався у середині лютого. Футболіст сам опублікував відео сутички, під час якої вдарив військового.

Ковалівський Колоса відреагував на вчинок Колесника, розірвавши з ним контракт. Після сутички 24-річний футболіст був затриманий поліцією, а згодом був відправлений під домашній нічний арешт.

Згодом Колесник опублікував подяку від 57-го окремого полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення за 2024 рік.