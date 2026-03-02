Готовий до нових викликів: Колесник після скандалу з ТЦК шукає новий клуб

Колишній форвард ковалівського Колоса-2 Данило Колесник звернувся до спільноти з пошуком нової команди.

Відповідне відео 24-річний футболіст опублікував у своєму Instagram.

Колесник зазначив, що збирається продовжити футбольну кар'єру, а тому відкритий до пропозицій.

"Друзі, всім привіт. З огляду на останні події, всім відомо, що я залишився без команди і я відкритий до нових пропозицій, до нових викликів. Можливо, у когось є варіанти, хтось може з цим мені допомогти, я був би дуже вдячний. Так як мені потрібно підтримувати форму, грати і не зупинятися на тому, що я мав", – сказав Колесник.