Готовий до нових викликів: Колесник після скандалу з ТЦК шукає новий клуб
Колишній форвард ковалівського Колоса-2 Данило Колесник звернувся до спільноти з пошуком нової команди.
Відповідне відео 24-річний футболіст опублікував у своєму Instagram.
Колесник зазначив, що збирається продовжити футбольну кар'єру, а тому відкритий до пропозицій.
"Друзі, всім привіт. З огляду на останні події, всім відомо, що я залишився без команди і я відкритий до нових пропозицій, до нових викликів. Можливо, у когось є варіанти, хтось може з цим мені допомогти, я був би дуже вдячний. Так як мені потрібно підтримувати форму, грати і не зупинятися на тому, що я мав", – сказав Колесник.
Нагадаємо, що ексфорвард Колоса-2 опинився в центрі гучного скандалу після побиття представника ТЦК. Відео з інцидентом оприлюднив сам футболіст.
Керівництво Колоса засудило вчинок Колесника, розірвавши з ним контракт. Після сутички нападник був затриманий поліцією. Наразі суд відправив Данила під домашній нічний арешт. Спортсмену загрожує до 5 років ув'язнення.