Конфлікт за участі футболіста Колесника: службова перевірка показала, що працівники ТЦК діяли законно

На засіданні, 8 квітня 2026 року, Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства під час дії воєнного стану стало відомо, що було проведено службове розслідування з приводу бійки колишнього футболіста Колоса Данила Колесника та працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Про це повідомив начальник групи розгляду та супроводу адміністративних порушень Ярослав Камуз.

За підсумками внутрішнього слідства було виявлено, що протиправних дій з боку представника ТЦК до 24-річного Колесника не було. Наразі по цій справі триває кримінальне провадження, й матеріали справи були передані до Нацполу (Національної Поліції України). Представник ТЦК, який є фігурантом цієї справи, на цей момент виконує свої посадові обов'язки на місці.

Нагадаємо, що інцидент за участю Колесника та працівника ТЦК стався у середині лютого. Футболіст сам опублікував відео сутички, під час якої вдарив військового.

Ковалівський Колоса відреагував на вчинок Колесника, розірвавши з ним контракт. Після сутички 24-річний футболіст був затриманий поліцією, а згодом був відправлений під домашній нічний арешт.

Згодом Колесник опублікував подяку від 57-го окремого полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення за 2024 рік.