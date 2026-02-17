Колос розірве контракт з гравцем, який вдарив військовослужбовця ТЦК

Ковалівський Колос відсторонив нападника другої команди Данила Колесника від тренувального процесу через інцидент з військовослужбовцем ТЦК.

Про це йдеться в заяві клубу.

Напередодні футболіст розмістив відео в Instagram, на якому він вдарив військовослужбовця ТЦК.

Наразі гравця відсторонено від участі в тренувальному процесі та буде звільнено з Колоса-2.

"Футбольний клуб Колос і особисто президент клубу Андрій Засуха приносить вибачення перед українською спільнотою та зокрема нашими військовими, через інцидент за участі гравця команди Колос-2 Данила Колесника та співробітника ТЦК. Колос принципово засуджує будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно проти кого вона спрямована, а тим більше проти українських військових", – йдеться в заяві клубу.

24-річний Колесник є вихованцем столичного Арсенала. Грав за Ворсклу, ВПК-Агро, Минай, Дружбу Мирівка, Лівий Берег, а у 2025 приєднався до Колоса.

Цього сезону він провів 14 матчів за Колос-2 у Другій лізі і забив 6 голів. За кар'єру в УПЛ провів 17 матчів, згідно статистики Transfermarkt.

Зазначимо, що під час виступів за Минай гравець став учасником бійки проти футболістів російського Шинника. Подія сталася в січні 2023-го на зборах у Туреччині.