Спершу бив російських футболістів, а тепер б'ється з ТЦК: що відомо про гравця Колоса Данила Колесника

24-річний український нападник ковалівського Колоса-2 Данило Колесник потрапив у гучний скандал з побиттям представника ТЦК. "Чемпіон" пригадав біографію форварда, який зумів пройти шлях від ледь не героя українського народу до порушника правопорядку.

Данило Колесник народився у Києві, де розпочав займатися футболом у школі Арсенала. Проте нападник так і не встиг дебютувати за основу "канонірів" – виступав за молодіжний та юнацький склад киян.

Подальша футбольна кар'єра Данила супроводжувалася постійною зміною команд, оскільки він ніде не міг закріпитися. Колесник за короткий проміжок часу встиг пограти за юнаків Ворскли, у празькій Міжнародній Футбольній Академії (MSM), за молодіжку Колоса та першоліговий ВПК-Агро.

Після відновлення чемпіонату України у 2022 році представник УПЛ Минай підписав тоді ще маловідомого форварда. На рівні елітного дивізіону Данило зіграв 16 матчів, у яких відзначився лише одним асистом.

Данило Колесник ФК Минай

Поворотним моментом для Колесника стала зима 2023 року, кола вся країна дізналася про нього. І це сталося не завдяки бомбардирським якостям. На зборах у Туреччині Колесник заступився за прибиральницю готелю, якій "нахамив" нетверезий футболіст російського Шинника.

Як потім розповідав гравець, спершу він самотужки провчив російського дебошира, однак потім він покликав на допомогу одноклубників. У підсумку це призвело до бійки команд "стінка на стінку"

"Так вийшло, що пару ударчиків він отримав. Розвернувся і втік. Після чого спустилося 5-6 осіб їхньої команди, почалися ті гойдалки", - ділився подробицями бійки Колесник.

Абсолютна більшість українців підтримали вчинок Колесника. Провідні медіа країни брали у нього інтерв'ю та знімали сюжети.

"Дуже багато запитань та слів підтримки. Хочу сказати тим людям, які кажуть: "Як вони виїхали?". Навіть тут ми даємо зрозуміти, якого ми роду.

Відстоюємо нашу честь, як можемо. І де місце оркам, ви вже зрозуміли", – написав тоді Колесник у своєму Instagram.

Джентльменський та патріотичний вчинок привернув увагу вболівальників до Колесника, але на футбольному полі він не тішив результатами. Запам'ятався хіба участю в ролику Миная під вірусну композицію "Скоро вже буде Пасха" від "Мюслі UA".

Після виступів у закарпатському клубі Данило опинився у Дружбі, з якою виграв Другу лігу. Потім у перехідних матчах допоміг Лівому Берегу опинитися в Українській Прем'єр-лізі, але виступами в еліті знову не вразив, зігравши лише один матч.

Після піврічної перерви у березні 2025 року підписав контракт із Колосом-2, який після першої частини сезону-2025/26 лідирує у групі Б Другої ліги. Зимову підготовку ковалівці проводять в Україні. Зокрема Колос-2 брав участь у матчах Меморіалу Макарова-2026, в яких форвард відзначався забитими м'ячами.

Данило Колесник ФК Колос-2

17 лютого Колесник знову змусив про себе говорити, але тепер вже зі знаком мінус. Ба більше, новий вчинок Данила може поставити хрест на його кар'єрі, адже футболіст похвалився у своєму Instagram бійкою з військовослужбовцем ТЦК.

На кадрах, які ймовірно зняті в Києві або Київській області, видно, як Колесник говорить російською: "Вначале покажет (ймовірно, мова про документи – прим.), что ты его ловишь?". Військовий відповідає: "Кто?". Після цього Колесник завдає удару. Між ними розпочинається бійка.

Відео підписане "Ситуація 2". Напевно, сам футболіст розмістив кілька stories, але згодом видалив їх, а також чимало публікацій з відпочинку за кордоном та зробив сторінку приватною.

Згодом у соцмережах з'явилося детальніше відео. Там присутні поліцейські, яких гравець ображає нецензурною лайкою. Під час бійки він звертається до військового: "У нього (ймовірно, мова про того, кого затримали – прим.) троє дітей, а в тебе скільки?".

Після розголосу реакція керівництва клубу з Ковалівки була миттєвою. Президент Колоса Андрій Засуха попросив вибачення за дії футболіста ухвалив рішення про відрахування Колесника з команди.

***

Історія Колесника стала прикладом того, як один вчинок може перекреслити роки боротьби за шанс у професійному футболі, адже в сучасних реаліях репутація гравця є надзвичайно важливою складовою його кар'єри. Тепер долю Данила визначатимуть не тренери й агенти, а насамперед правоохоронці.