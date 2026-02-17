"Ти вчинив правильно": Мілевський та Алієв підтримали Колесника після скандалу з ТЦК

Ексфутболісти київського Динамо та збірної України Олександр Алієв та Артем Мілевський висловили підтримку вже колишньому гравцю Колоса-2 Данилу Колеснику, який оприлюднив відео бійки з військовослужбовцем ТЦК.

Олександр Алієв розкритикував методи роботи представників ТЦК та назвав покарання для футболіста несправедливим, наголосивши, що гравець лише захищав багатодітного батька.

"Всім добрий вечір. Тільки що побачив ситуацію, яка трапилася сьогодні у футболіста Колоса-2 Дані Колесника. Даня, я тебе підтримую повністю, ти вчинив правильно. Ти заступився, в першу чергу, за людину, в якої троє дітей. А ці ТЦКшники навіть не розбираючись хапають людей і пхають їх у бусики. Чому їм дозволено бити людей, а те, що ти вдарив, тебе виганяють з команди? Даня, я тебе повністю підтримую. Знаючи твою ситуацію, коли ти був у Тростянці, Сумська область. Як ти вивозив людей звідти. Ти повний красень. Хочу сказати одне. Засуха (президент Колоса, прим.), ти спочатку розберися, що відбулося, а потім роби висновки. Виганяти людину чи ні. Даня, запамʼятай. Я з тобою і завжди буду тебе підтримувати. Слава Україні! Ти красень".

Мілевський назвав вчинок Данила справжнім "чоловічим" кроком і також, як і Алієв, закликав президента Колоса Андрія Засуху ретельніше розібратися в обставинах події.

"Чесно кажучи, красень. Взагалі питань жодних немає. Те, що ти вступився за свого сусіда, в якого троє дітей – це по-чоловічому, це по-людськи. Був в окупації, допомагав вивозити людей, допомагав з хлібом. Якого я знаю на Баннікова. Ти справжній та звичайний пацан. А керівництву Колоса, Засусі, хочу побажати розібратися, бл#ть у ситуації до кінця. І не робити таких нікчемних висновків. Ладно? Просто розберіться у ситуації. Даня, красень, чесно. Від душі. Слава Україні, братан".

Нагадаємо, що футболіст вдарив працівника ТЦК і виклав це у Instagram, хоча пізніше видалив всі публікації. На інцидент відреагували у Київському обласному ТЦК , зазначивши, що гравець підходить для служби в ДШВ, а керівництво ковалівського клубу оголосило про звільнення Колесника .

24-річний Колесник є вихованцем столичного Арсенала. Грав за Ворсклу, ВПК-Агро, Минай, Дружбу Мирівка, Лівий Берег, а у 2025 приєднався до Колоса.

Цього сезону він провів 14 матчів за Колос-2 у Другій лізі і забив 6 голів. За кар'єру в УПЛ провів 17 матчів, згідно статистики Transfermarkt.

Зазначимо, що під час виступів за Минай гравець став учасником бійки проти футболістів російського Шинника. Подія сталася в січні 2023-го на зборах у Туреччині.