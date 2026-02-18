Виправдань таким діям бути не може: Бідний засудив Колесника, який вдарив військового ТЦК

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний висловився про інцидент між українським футболістом Данилом Колесником і працівником ТЦК.

Відповідний допис він зробив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що спортсмен вдарив військового й опублікував відео в соцмережах. Він начебто захищав чоловіка, з яким жорстко поводились представники ТЦК. Бідний засудив дії гравця.

"Українська нація та українське військо – єдині, завдяки кому ексфутболіст досі бігає у футбольних бутсах, а не чистить берці російських окупантів. Для того, щоб знизити нашу обороноздатність, ворог намагається розколоти суспільство та спровокувати ворожнечу між цивільними та військовими. Для цього ворог намагається посіяти недовіру до системи призову на військову службу, яка є основним інструментом поповнення сил оборони України. Ніхто не має права бити військових, за жодних обставин та жодних мотивів. Виправдань таким діям бути не може. Шана українським оборонцям", – написав міністр.

Нагадаємо, що Данила Колесника підтримали Олександр Алієв та Артем Мілевський. Натомість Колос засудив дії гравця, який виступав за другу команду ковалівців, та розірвав з ним контракт.

Футболіста вже затримала поліція. Йому загрожує позбавлення волі до п'яти років.