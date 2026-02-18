Футболісту Колеснику загрожує 5 років ув'язнення за побиття військовослужбовця ТЦК: усі деталі конфлікту

24-річний український футболіст Данило Колесник ще вчора мав професійний контракт із клубом Української Прем'єр-ліги, жив вільним життям та навіть був героєм в очах нації за вчинок 3-річної давнини, коли він у турецькому готелі влаштував бійку з гравцем російського Шинніка. Однак зараз у його житті все докорінно змінилося.

Вже колишньому нападнику ковалівського Колоса загрожує реальний тюремний термін за бійку з військовослужбовцем ТЦК, а його подальші виступи у футболі під величезним питанням.

Напередодні "Чемпіон" розповідав про біографію Данила Колесника. Тепер ми зібрали усі деталі конфлікту, який отримав продовження.

Як виник конфлікт

У вівторок, 17 лютого, інформаційний простір сколихнула новина про побиття футболістом Колоса-2 військового ТЦК.

На відео, яке оприлюднив сам учасник конфлікту, чутно словесну суперечку на підвищених тонах із використанням нецензурної лексики.

На кадрах, які зняті в Бучанському районі, Колесник говорить російською: "Вначале покажет (ймовірно, мова про документи – прим.), что ты его ловишь?". Військовий відповідає: "Кто?". Після цього Колесник завдає удару в обличчя. Між ними розпочинається бійка.

Жіночий голос за кадром каже: "Убрал руки, я говорю".

Згодом у мережі з'явилося ще одне відео конфлікту. Там гравець ображає нецензурною лайкою поліцейського. Під час суперечки він звертається до представника правоохоронних органів: "У нього (ймовірно, мова про того, кого затримали – прим.) троє дітей, а в тебе скільки?".

Коли поліціянт сідав в машину, Колесник назвав його "мусор є*аний", який "зас*ал".

Як відео потрапило в мережу

Колесник вирішив похизуватися бійкою з працівниками ТЦК, опублікувавши кілька stories. Очевидно, що Данило не сподівався на публічний розголос та усі наслідки, які матимуть його протиправні дії.

Відео бійки пробули в його профілі не більше двох годин. Усвідомивши, що інформація про конфлікт потрапила в медіа, Колесник закрив свою сторінку в Instagram, зробивши її приватною. Поспіхом він видалив усі згадки про конфлікт та почистив свою сторінку в Instagram від постів з відпочинку за кордоном.

Сторінка Данила Колесника Скриншот з Instagram Данила Колесника

Реакція керівництва клубу

Одним з першим відреагував на скандал президент Колоса Андрій Засуха. Він попросив вибачення за дії футболіста своєї команди та засудив застосування сили до військового.

Колесника було відсторонено від тренувального процесу та відраховано з команди Колос-2, яка виступає у Другій лізі.

"Футбольний клуб Колос і особисто президент клубу Андрій Засуха приносить вибачення перед українською спільнотою та зокрема нашими військовими через інцидент за участі гравця команди Колос-2 Данила Колесника та співробітника ТЦК. Колос принципово засуджує будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно проти кого вона спрямована, а тим більше проти українських військових", – йдеться в заяві клубу.

"Група підтримки" правопорушника

Водночас у Колесника з'явилися несподівані заступники – ексфутболісти Динамо Олександр Алієв, який має посвідчення учасника бойових дій, та Артем Мілевський. Вони висловили підтримку незаконним діям Колесника стосовно військового ТЦК.

Олександр Алієв з подякою від ТЦК Instagram Олександра Алієва

Алієв назвав Колесника "красенем" та заявив, що вважає побиття представників ТЦК цілком правильним. Цікаво, що наприкінці грудня 2025 року Алієв отримав подяку від Вараського ТЦК, якою хизувався у своєму Instagram.

Колесника також підтримав Мілевський, який оцінив дії футболіста "справжнім чоловічим вчинком", засипавши правопорушника компліментами. Наостанок Алієв та Мілевський вирішили дати пораду президенту Колоса, який, мовляв, зробив "нікчемні висновки", звільнивши футболіста.

Як аргумент, "Кєнти" згадали допомогу Колесника жителям Сумської області, які перебували в окупації на початку повномасштабного вторгнення Росії. Мовляв, такі дії слугують індульгенцією від кримінальної відповідальності за праворорушення.

Реакція ТЦК

Київський обласний ТЦК та СП виступив із заявою щодо нападу Колесника на військового ТЦК. У ній орган військового управління засудив дії футболіста допризовного віку, який дозволив собі застосування сили до військового. Правопорушнику запропонували підписати контракт із ЗСУ та проявити мужність на передовій.

"За своїми антропометричними даними нападник другої команди Колоса (до першої він не пробився) цілком підходить для десантно-штурмових військ. А чому б хлопцю не піти на контракт, не чекаючи мобілізації й настання призовного віку, аби виплеснути свою лють у боротьбі з ворогом", – йдеться у заяві ТЦК.

Затримання "бійцугана"

На наступний день після конфлікту поліціянти затримали колишнього футболіста Колоса, який завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю. На світлині обличчя затриманого заблюрено, а на руках одягнені кайданки.

Затримання Данила Колесника Поліція Київської області

Пресслужба Поліції Київської області зробила заяву, в якій повідомила подробиці затримання. Виявилося, що конфлікт стався в селі Святопетрівське Бучанського району. Чоловік, очевидно Колесник, побачив роботу військовослужбовців ТЦК з перевірки військово-облікових документів. Після цього він підійшов до одного з них та спровокував конфлікт, навмисно вдаривши військовослужбовця, який отримав тілесні ушкодження.

У зв'язку з цим правопорушника було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. 24-річного фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – йдеться в заяві поліції.

Що загрожує Колеснику

Наразі слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за фактом умисного нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України). Ця стаття захищає роботу службових осіб та громадських діячів, перешкоджаючи фізичному впливу на них.

Порушнику, у разі доведення справи в суді, загрожує обмеження волі або позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.