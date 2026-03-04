Колесник визначився із футбольною кар'єрою після гучного скандалу з ТЦК

Колишній нападник ковалівського Колоса-2 Данило Колесник розповів, що продовжить свою кар'єру у медіафутболі.

Відео з відповідною заявою футболіст виклав на своїй сторінці в Instagram.

Я детально ознайомився з тим, що роблять команди та в якому форматі вони працюють. Ігніс, Престиж, Армат, Рух, Профан – це не просто медійні команди, а й соціальні ініціативи, які підтримують ЗСУ, відкривають збори, популяризують футбол серед дітей та висвітлюють життя команд і їх гравців. У багатьох із команд грають військові, легенди українського футболу, сильні особистості з чіткою громадською позицією. Для мене це не просто футбол, це щось більше. Я переконаний, що медіафутбол має велике майбутнє, а я зможу в цьому напрямі на полі та поза ним. Це не футбол – це позиція!" – сказав Колесник.

Нагадаємо, що ексфорвард Колоса-2 опинився в центрі гучного скандалу після побиття представника ТЦК. Відео з інцидентом оприлюднив сам футболіст.

Керівництво Колоса засудило вчинок Колесника, розірвавши з ним контракт. Після сутички нападник був затриманий поліцією. Наразі суд відправив Данила під домашній нічний арешт. Спортсмену загрожує до 5 років ув'язнення.

Відзначимо, що відбулись сім турів UA STEEL LEAGUE, у якій брало участь вісім колективів. 14 березня відбудуться півфінали медійного чемпіонату, а фінал запланований на 15 березня.