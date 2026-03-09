Футболіст Колесник, який вдарив представника ТЦК, показав подяку від військових

Колишній футболіст Колоса-2 Данило Колесник показав подяку від 57-го окремого полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення за 2024 рік.

Фотографію документа він опублікував у сторіз свого Instagram.

"Ваша допомога та підтримка для військовослужбовців окремого полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення, позитивно впливає на морально-психологічний стан особового складу та його мотивацію до виконання визначених завдань. Дякую Вам за небайдужість до проблем військовослужбовців країни, сподіваюся і на подальшу плідну співпрацю у справі захисту нашої держави від ворога", – йдеться у тексті подяки.

Документ з подякою Колеснику датований 20 грудням 2024 року.

Нагадаємо, що ексфорвард Колоса-2 став фігурантом гучного скандалу після побиття представника ТЦК. Відео з інцидентом оприлюднив сам футболіст.

Керівництво Колоса засудило вчинок Колесника, розірвавши з ним контракт. Після сутички 24-річний футболіст був затриманий поліцією. Наразі суд відправив Данила під домашній нічний арешт. Спортсмену загрожує до 5 років ув'язнення.

Нещодавно Колесник повідомив, що продовжить кар'єру у медіафутболі.