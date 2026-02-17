Футболіст клубу УПЛ вдарив військовослужбовця ТЦК і похвалився цим у соцмережах

Футболіст ковалівського Колоса Данило Колесник вдарив військовослужбовця ТЦК. Він розмістив відео у себе в Instagram.

Наразі відео видалено, а сторінка стала приватною. Відеозапис зараз активно поширюється у телеграм-каналах.

"Чемпіон" звернувся за коментарем до футболіста і надіслав запит у клуб, але на момент публікації відповіді ще не отримав.

На відео видно, як гравець говорить російською: "Вначале покажет (ймовірно, мова про документи – прим.), что ты его ловишь?". Військовий відповідає: "Кто?". Після цього Колесник завдає удару. Між ними розпочинається бійка.

Жіночий голос за кадром каже: "Убрал руки, я говорю".

Відео підписане "Ситуація 2". Напевно, сам футболіст розмістив кілька stories, але наразі їх уже немає в доступі.

Ймовірно, подія сталася в Києві або Київській області.

24-річний Колесник є вихованцем столичного Арсенала. Грав за Ворсклу, ВПК-Агро, Минай, Дружбу Мирівка, Лівий Берег, а в 2025 приєднався до Колоса.

Цього сезону він провів 14 матчів за Колос-2 у Другій лізі і забив 6 голів. За кар'єру в УПЛ провів 17 матчів, згідно статистики Transfermarkt.

Зазначимо, що під час виступів за Минай гравець став учасником бійки проти футболістів російського Шинника. Подія сталася в січні 2023-го на зборах у Туреччині.

Скріншот

Зазначимо, що, коли розпочався скандал, Колесник мав 62 публікації в Instagram, потім стало 60. Тепер їх 44. Футболіст прибрав пости, де він за кордоном.