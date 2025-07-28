Завершити розпочате: прев'ю матчу-відповіді Шахтаря проти Бешикташа

У четвер, 31 липня, донецький Шахтар зіграє матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи з Бешикташем.

Поєдинок відбудеться на міському стадіоні імені Хенріка Реймана у Кракові. Сайт "Чемпіон" пропонує ознайомитись з анонсом матчу, стартовий свисток заплановано на 21:00 за київським часом.

Обіцянки Кевіна та заряджені "гірники"

Після поєдинку з Бешикташем, який завершився перемогою 4:2, усі представники Шахтаря відзначали неймовірну атмосферу на стадіоні "орлів". Втім, без прикрих інцидентів не обійшлось – Кевін зазнав расизму, а сам Бешикташ пообіцяв покарати винних.

🧡 Георгій Судаков поділився враженнями від атмосфери в Стамбулі та запросив на матч «Шахтар» 🆚 «Бешикташ» у Кракові 🇵🇱



💬 «У мене на другій хвилині заклало вуха. Відчув геть інший рівень підтримки. Хотів би, щоб так було в Україні в майбутньому»



🎫 https://t.co/qzzTE43emC pic.twitter.com/qaHzIUkOrb — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 26, 2025

Бразилець у своїх інтерв'ю не згадував цей момент, а лише наголосив на своїй обіцянці до матчу – забити три голи. Расизм від фанатів, особиста обіцянка та потенційний третій етап кваліфікації – вінгер має достатньо мотивації, щоб стати "геймчейнджером".

Читайте також : Ліга Європи Матч-відповідь між Шахтарем та Бешикташем розсудить іспанська бригада арбітрів

У першому матчі Шахтар продемонстрував доволі змістовний футбол, мавши шанс забити понад чотири голи у ворота Гюнока, але не судилося. Зважаючи на те, що в стані стамбульців навіть немає впевненості у майбутньому Сульшера, це може зіграти на руку "гірникам".

Шанси Бешикташа

Турецький колектив не зміг нічого протиставити реактивним бразильцям Шахтаря – з чотирьох м'ячів лише в одному асистував Бондаренко, ще дві результативні передачі на рахунку Аліссона.

Після матчу Сульшер казав про можливість камбеку. Він точно знає про що говорить, адже брав участь у найкращому фіналі Ліги чемпіонів сучасності сезону-1998/99.

Втім, як повідомили місцеві ЗМІ, цей матч може стати останнім для норвежця у випадку провалу. За останні два десятиліття українські команди привчили до того, що перевагу у два м'ячі не можна вважати вирішальною, але чи у цьому випадку?

Бешикташ

"Орли" не виглядали непереборним суперником – з ними можна грати, вони припускались помилок у захисті, дозволяючи забігати через вільні зони.

Слова, коментарі

Обидва колективи підходять до матчу-відповіді без кадрових втрат, але у геть різному психологічному стані.

" Ви кажете, що атака була чудовою, але ми мали забивати ще більше. Якщо хочеш грати дійсно на топрівні – треба реалізовувати ті моменти, які ми мали", – казав Туран одразу після матчі.

Шахтар Донецьк

Згодом фахівець додав, що перевагу у два м'ячі на слід розцінювати як вирішальну, віддавши належне супернику.

" Важливо розуміти, що раунд ще не завершено. Бешикташ – дуже сильна команда і великий клуб. Нам потрібно битися щонайменше не гірше, ніж зараз, на виїзді, і я сподіваюся, ми зможемо це зробити в матчі-відповіді", – відзначав турок.

А ось Теммі Абрахам був дещо нервовим у своїх коментарях, образившись на святкування від "гірників" перемоги.

"Шахтар – дуже хороша команда, вони мали на одну гру більше та були у кращій формі. Це був дуже цікавий виклик для нас, але вони святкували так, ніби протистояння вже завершено. Знаєте, у мене великий досвід у футболі, тому ми запам'ятаємо їхнє святкування та подивимось, що буде за тиждень", – сказав форвард.

Сульшер був менш категоричним у своїх висловлюваннях, висловивши упевненість в шансах на прохід далі.

"Буде дуже складно, але і як тренер, і як гравець я відігрував відставання у два голи. Думаю, у другому матчі ми першими заб'ємо гол та візьмемо ситуацію під свій контроль", – заявив фахівець.

Бешикташ

Букмекерські котирування

Порівняно з першим матчем, фахівці вже не так рівноцінно дивляться на шанси команд. На перемогу Шахтаря пропонується коефіцієнт 2.10, потенційна вікторія Бешикташа в матчі прогнозується з показником 3.15, а на нічию можна поставити з коефіцієнтом 3.80.

Прохід донеччан у наступний раунд оцінюється взагалі у 1.05, а спрогнозувати появу Бешикташа в наступному колі кваліфікації можна з показником 8.50.

Де дивитись Шахтар – Бешикташ

Матч у прямому етері буде доступний на платформі онлайн-телебачення Київстар ТВ та УПЛ ТБ. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Прогноз "Чемпіона": Перемога Шахтаря 2:1