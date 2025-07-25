Туран: Для мене було дуже важливо виграти в Туреччині

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловився про перемогу команди в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи над Бешикташем.

Фахівець поспілкувався з УПЛ ТБ.

"Звісно, дуже важливим було виграти у Туреччині, моїй рідній країні, але ще нічого не вирішено. Ми бачимо той позитив, який був у матчі, але неприпустимо пропускати саме такі голи, які нам забили. Треба краще грати 1 в 1.



Ви кажете, що атака була чудовою, але ми мали забивати ще більше. Якщо хочеш грати дійсно на топрівні – треба реалізовувати ті моменти, які ми мали", – розповів Туран.