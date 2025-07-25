Абрахам: Шахтар – хороша команда, але у мене великий досвід у футболі

Нападник Бешикташа Теммі Абрахам висловився про поразку своєї команди Шахтарю в матчі другого кваліфікаційного етапа Ліги Європи.

Слова англійця наводить журналіст Шафак Малатіа.

"Шахтар – дуже хороша команда, вони мали на одну гру більше та були у кращій формі. Це був дуже цікавий виклик для нас, але вони святкували так, ніби протистояння вже завершено.



Знаєте, у мене великий досвід у футболі, тому ми запам'ятаємо їхнє святкування та подивимось, що буде за тиждень", – розповів Абрахам.