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Абрахам: Шахтар – хороша команда, але у мене великий досвід у футболі

Володимир Максименко — 25 липня 2025, 08:51
Абрахам: Шахтар – хороша команда, але у мене великий досвід у футболі
Теммі Абрахам
x.com/Besiktas

Нападник Бешикташа Теммі Абрахам висловився про поразку своєї команди Шахтарю в матчі другого кваліфікаційного етапа Ліги Європи.

Слова англійця наводить журналіст Шафак Малатіа.

"Шахтар – дуже хороша команда, вони мали на одну гру більше та були у кращій формі. Це був дуже цікавий виклик для нас, але вони святкували так, ніби протистояння вже завершено.

Знаєте, у мене великий досвід у футболі, тому ми запам'ятаємо їхнє святкування та подивимось, що буде за тиждень", – розповів Абрахам.

Переможець цієї пари в наступному етапі зіграє проти того, хто програє у парі Рейнджерс – Панатінаїкос. 

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Зазначимо, що на сайті "Чемпіон" доступно відео голів та огляд матчу Бешикташ – Шахтар.

Раніше підсумки поєдинку підбив головний тренер "гірників" Арда Туран.

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