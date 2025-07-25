Абрахам: Шахтар – хороша команда, але у мене великий досвід у футболі
Нападник Бешикташа Теммі Абрахам висловився про поразку своєї команди Шахтарю в матчі другого кваліфікаційного етапа Ліги Європи.
Слова англійця наводить журналіст Шафак Малатіа.
"Шахтар – дуже хороша команда, вони мали на одну гру більше та були у кращій формі. Це був дуже цікавий виклик для нас, але вони святкували так, ніби протистояння вже завершено.
Знаєте, у мене великий досвід у футболі, тому ми запам'ятаємо їхнє святкування та подивимось, що буде за тиждень", – розповів Абрахам.
Переможець цієї пари в наступному етапі зіграє проти того, хто програє у парі Рейнджерс – Панатінаїкос.
Зазначимо, що на сайті "Чемпіон" доступно відео голів та огляд матчу Бешикташ – Шахтар.
Раніше підсумки поєдинку підбив головний тренер "гірників" Арда Туран.