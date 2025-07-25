Шахтар і Динамо тягнуть Україну вгору, Полісся та Олександрія – баласт: як змінилася таблиця коефіцієнтів УЄФА

Ось і завершився третій єврокубковий та перший тиждень, коли всі українські команди провели свої матчі. На жаль, лише два клуби, Динамо та Шахтар, можуть похизуватися перемогами.

Чемпіони України у кваліфікації Ліги чемпіонів розгромили мальтійський Хамрун Спартанс, "гірники" у відборі до Ліги Європи здолали турецький Бешикташ. А ось у Лізі конференцій Олександрія програла сербському Партизану, і в той самий час Полісся поступилося андоррській Санта Коломі.

Вже десять (!) матчів поспіль українські команди, якщо це не Динамо чи Шахтар, програють свої єврокубкові поєдинки. Але тут не про це.

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Чемпіон вирішив подивитися в таблицю коефіцієнтів УЄФА та зрозуміти, як результати усіх єврокубкових поєдинків цього тижня вплинули на позицію України та найближчих суперників.

Як рахують бали та на що вони впливають?

Почнімо з головного – як формується таблиця коефіцієнтів. До уваги беруться результати останніх 5 сезонів. За результат кожного матчу команда отримує певну кількість очок (у кваліфікації єврокубків за перемогу дають 1 бал, за нічию – 0,5). Потім очки всіх команд з однієї країни сумуються та діляться на кількість клубів.

В України у сезоні-2025/26 4 представники в єврокубках (Динамо, Олександрія, Шахтар та Полісся), тому загальна сума балів ділиться на 4. Так і формується цей рейтинг, який впливає на кількість учасників єврокубків від однієї країни та їхній розподіл за турнірами та стадіями.

Зауважимо, що результати цьогорічних єврокубків матимуть вплив на стартову позицію України в розіграші 2027/28. Для її покращення нашій асоціації необхідно піднятися щонайменше на 22 місце. А щоб зберегти теперішній стан – не впасти до 30 сходинки.

Якою була ситуація перед стартом сезону

Україна розпочинала єврокубкову кампанію на 28 місці, що дає 4 місця у кваліфікаціях (одне в Лізі чемпіонів, одне в Лізі Європи та два в Лізі конференцій). На відстані трьох балів знаходилось одразу 8 асоціацій, зокрема дискваліфікована Росія, яка і досі отримує свої бали кожного сезону (по 4,333).

Головні конкуренти України в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Перед стартом сезону-2025/26

22. Сербія – 20,000

23. Угорщина – 19,750

24. Словаччина – 19,750

25. Румунія – 19,500

26. Росія – 18,299

27. Словенія – 18,093

28. Україна – 17,600

29. Азербайджан – 17,125

20. Болгарія – 15,875

Вже пройшов перший етап кваліфікації всіх єврокубків та половина другого. Всі команди з цих країн розпочали свої виступи. І є приємні зміни. Зокрема, успіхи в першу чергу Шахтаря, але й Динамо теж долучилося, допомогли Україні обійти Росію в таблиці коефіцієнтів. Тепер українська асоціація випереджає її на 0,176 бала.

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Також з приємного – вже є перші втрати у стані суперника: у Словенії залишилося три команди в єврокубках.

Представники Сербії: Црвена Звезда, Партизан, Раднічкі 1923, Нови Пазар

Близький до вильоту Нови Пазар (програв 1:2 у першому матчі кваліфікації ЛК).

Црвена Звезда, Партизан, Раднічкі 1923, Нови Пазар Представники Угорщини: Ференцварош, Академія Пушкаша, Дьор, Пакш

Близькі до вильоту Академія Пушкаша та Дьор (обидва програли перший матч кваліфікації ЛК, 2:3 та 1:2 відповідно).

Ференцварош, Академія Пушкаша, Дьор, Пакш Представники Словаччини: Слован, Жиліна, Спартак Трнава, Дунайська Стреда

Дунайську Стреду відсторонили від участі в єврокубках, Жиліна близька до вильоту (програла 0:3 у першому матчі кваліфікації ЛК).

Слован, Жиліна, Спартак Трнава, Представники Румунії: Стяуа, Клуж, Університатя Крайова, Університатя Клуж

Близька до вильоту Університатя Крайова, яка у першому матчі кваліфікації ЛК програла 1:2.

Стяуа, Клуж, Університатя Крайова, Університатя Клуж Представники Словенії: Олімпія Любляна, Марибор, Цельє, Копер

Близькі до вильоту Копер (програв 0:7 у першому матчі кваліфікації ЛК) та Марибор (програв 0:1 у першому матчі кваліфікації ЛК).

Олімпія Любляна, Марибор, Цельє, Копер Представники Азербайджану: Карабах, Сабах Баку, Зіра, Араз

Жоден клуб не програв у першому матчі кваліфікації ЛК.

Карабах, Сабах Баку, Зіра, Араз Представники Болгарії: Лудогорець, Левскі, Черно Море, Арда

Близький до вильоту Черно Море, що у першому матчі кваліфікації ЛК програв 0:1.

Яка наразі ситуація в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Як ми вже сказали, Україна врешті обійшла росіян. За 6 єврокубкових матчів наші команди здобули 3 перемоги, 1 нічию та 2 поразки, або ж 0,875 бала. Це середній результат порівняно з конкурентами.

Краща ситуація у Словенії (1,250), Азербайджану (1,000) та Болгарії (1,000). Стільки ж, що й Україна, набрали Сербія та Румунія (по 0,875). Гірші результати тільки у Словаччини (0,625) та Угорщини (0,625).

Тобто Україна дещо скоротила відставання від Словаччини та Угорщини, проте відпустила вперед Словенію. А Азербайджан та Болгарія навпаки, наблизилися до нас у таблиці.

Оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА

22. (22) Сербія – 20,875 (+0,875)

23. (25) Румунія – 20,375 (+0,875)

24. (23) Угорщина – 20,375 (+0,625)

25. (24) Словаччина – 20,375 (+0,625)

26. (27) Словенія – 19,343 (+1,250)

27. (28) Україна – 18,475 (+0,875)

28. (26) Росія – 18,299

29. (29) Азербайджан – 18,125 (+1,000)

30. (30) Болгарія – 16,875 (+1,000)