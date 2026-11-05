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Жезуш: Я просив Роналду продовжити виступи за збірну

Олег Дідух — 5 листопада 2026, 17:07
Жезуш: Я просив Роналду продовжити виступи за збірну
Жорже Жезуш
Getty Images

Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш вперше прокоментував рішення Кріштіану Роналду завершити кар'єру в національній команді.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Кріштіану – це глобальна ікона, приклад для Португалії та збірної. Я просив його продовжити виступи, бо мені потрібен був він поруч зі мною. Але я прийняв його рішення. Він завжди буде в серцях португальців. Він завжди буде іконою португальського футболу", – заявив Жезуш.

Нагадаємо, 5 листопада Роналду оголосив про завершення кар'єри в збірній Португалії. Таке рішення було ухвалене після конфлікту з Жезушем, який виник наприкінці вересня.

Португальські ЗМІ стверджують, що Роналду не попередив тренера про свої наміри оголосили про завершення кар'єри в збірній.

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Жорже Жезуш

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