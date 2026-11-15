Його вже немає у збірній: Жезуш гостро відреагував на запитання про Роналду після розгрому від Данії

Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш бурхливо відреагував на запитання журналістів про Кріштіану Роналду після розгрому від Данії в матчі 5 туру Ліги націй.

Коментар фахівця передає журналіст Фабріціо Романо.

У Жезуша спитали, чи не вистачало йому Роналду в заявці, але наставник нагадав, що форвард Аль-Насра вже не є частиною команди.

"Не вистачало чого? Він вже не гравець збірної Португалії, як мені його може бракувати? Хіба що не вистачало його компанії тут поряд. Він сам ухвалив рішення про своє майбутнє", – заявив Жезуш.

🚨🇵🇹 Jorge Jesus when asked if he missed Cristiano Ronaldo tonight: “Missing what? He’s no longer on the national team, so what’s missing?”. “The only thing missing is his presence here to keep me company”. ❗️ https://t.co/QONqNDl5mu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2026

Нагадаємо, 5 листопада Роналду оголосив про завершення кар'єри в збірній Португалії. Таке рішення було ухвалене після конфлікту з Жезушем, який виник наприкінці вересня.

Роналду виступав за збірну Португалії з 2003 року. Сумарно за цей час провів 234 матчі та забив 146 голів – за обома показниками він є рекордсменом команди.

Сам поєдинок проти Данії завершився сенсаційною поразкою "Лузитанців" 1:4. Попри результат гри, португальці достроково вийшли до плейоф Ліги націй, а ось Данія чвертьфінал собі ще не гарантувала, випереджаючи Норвегією на три очки перед завершальним туром.

Раніше повідомлялось, що син Кріштіану дебютував за португальську збірну U-17.