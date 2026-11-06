Я б нічого не змінив у своїх рішеннях: Жезус – про завершення Роналду міжнародної кар'єри

Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш розповів, чи змінив би він свої рішення, якби знав, що Роналду може завершити міжнародну кар'єру.

Слова фахівця передає журналіст Фабріціо Романо.

"Я б нічого не змінював, абсолютно. Я ухвалював рішення як тренер, ставлячи на перше місце інтереси команди та Португалії. Я переконаний, що не зробив нічого, щоб спровокувати завершення кар'єри Роналду", – заявив Жезуш.

🗣️ Would you change anything about how you handled the Cristiano Ronaldo situation? 🇵🇹 Jorge Jesus: “I wouldn't change anything, absolutely nothing. I made a decision as a coach, putting the interests of my team and the Portuguese national team first”. “I'm convinced that I didn't do anything to cause what happened”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2026

Нагадаємо, 5 листопада Роналду оголосив про завершення кар'єри в збірній Португалії. Таке рішення було ухвалене після конфлікту з Жезушем, який виник наприкінці вересня.

Роналду виступав за збірну Португалії з 2003 року. Сумарно за цей час провів 234 матчі та забив 146 голів – за обома показниками він є рекордсменом команди.

У складі збірної Португалії форвард виграв Євро-2016, а також двічі ставав переможцем Ліги націй – у 2019 і 2025 роках. До появи Кріштіану португальці не виграли жодного трофея в історії. Роналду в складі збірної Португалії взяв участь у рекордних 6 чемпіонатах світу та 6 чемпіонатах Європи.

Португальські ЗМІ стверджують, що Роналду не попередив тренера про свої наміри оголосили про завершення кар'єри в збірній.