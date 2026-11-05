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Роналду не попередив Жезуша про завершення кар’єри в збірній – ЗМІ

Олег Дідух — 5 листопада 2026, 16:04
Роналду не попередив Жезуша про завершення кар’єри в збірній – ЗМІ
Кріштіану Роналду
Getty Images

Легендарний форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду не попередив головного тренера збірної Португалії Жорже Жезуша про своє рішення завершити кар'єру в національній команді.

Про це повідомляє A Bola.

За їхньою інформацією, про свої плани Роналду заздалегідь попередив президента Федерації футболу Португалії Педру Проенсу, а ось із Жезушем це рішення не обговорював.

Тренер планував включити Роналду до заявки на листопадові матчі Ліги націй, оголошення заявки збірної Португалії заплановане на 6 листопада. 41-річний форвард не хотів повертатися до збірної, поки її тренує Жезуш, тому опублікував свою заяву про завершення кар'єри на день раніше.

Ні тренер, ні Проенса не підтримали такий спосіб Роналду завершити міжнародну кар'єру. Проте переконати форварда змінити рішення не вдалося.

Нагадаємо, наприкінці вересня між Роналду та Жезушем виник конфлікт, через який гравець самовільно покинув табір національної команди. Востаннє вони спілкувалися 30 вересня.

Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Жорже Жезуш

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