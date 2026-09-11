Нам вдалося втримати цей ритм гри на нашу користь: Мендоза – про нічию з ПСВ у Лізі чемпіонів

Лівий вінгер донецького Шахтаря Глейкер Мендоза розповів, що найскладнішим у протистоянні проти ПСВ в основному раунді Ліги чемпіонів-2026/27 стала гра без м'яча.

Його слова передає сайт "гірників".

За словами венесуельського легіонера, було важко регулярно оборонятися, але він радий, що команді вдалося втримати ритм гри на свою користь та здобути у підсумку один бал у гостьовому поєдинку (нічия 1:1).

"Однак радий, що нам вдалося втримати цей ритм гри на нашу користь, вдячний партнерам за те, що вони доклали зусиль задля цього. Найважливіше, аби ми продовжили цей ритм і також набирали очки в загальний залік", – сказав Глейкер.

Відзначимо, що цей матч став дебютом для Мендози у Лізі чемпіонів. Атакувальний футболіст окремо поділився емоціями від першої гри у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

"Дуже схвильований, і дійсно, емоції зашкалюють усередині. Але я вдячний Богові за цю можливість та родині за те, що були поруч і завжди підтримували. Також надзвичайно вдячний тренерському штабу на чолі з Ардою Тураном за нагоду дебютувати. Словами не можу описати своїх емоцій, та скажу лише одне: ми точно прагнемо рухатися далі і здобувати іще кращі результати в майбутньому", – заявив венесуелець.

Саме Мендоза став автором першого голу донеччан у поточному розіграші основного раунду ЛЧ-2026/27. Літній новачок донецького клубу розповів детальніше про свій результативний удар.

"Усе розпочалося з того, що Марлон відібрав м'яч у центрі поля та після цього передав його на фланг Ізакі, де той протягнув м'яч і віддав передачу мені. Містер завжди наголошує, аби ми якнайчастіше атакували напівпростори, які утворюються в оборонних редутах суперників, а також аби завжди намагалися протягувати м'яч якомога частіше вперед, уникаючи передачі назад. У конкретному епізоді з моїм голом я бачив, що суперник намагається зіграти один в один, і разом з тим чекав на момент, коли я завдам удару. Я спробував витримати гарний таймінг і радий, що мені вдалося це зробити", – додам лівий вінгер Шахтаря.

Нагадаємо, що Мендоза перебрався до Шахтаря із Кривбаса 1 липня 2026-го, підписавши контракт до 30 червня 2031 року. Від моменту переходу відзначився голом та асистом у 6-ти зіграних зустрічах за донеччан.

Раніше своїми емоціями після стартового протистояння поділилися головний тренер Шахтаря Арда Туран та атакувальний півзахисник Олег Очеретько. Також зі сторони першу гру "гірників" в ЛЧ-2026/27 оцінив Мирон Маркевич.

Після 1-го туру донеччани посідають 18-ту сходинку у загальній турнірній таблиці ЛЧ-2026/27, яку очолив ПСЖ. Натомість наступний суперник донецького колективу, АЕК, 8 вересня мінімально обіграв ЛАСК (1:0) та йде 16-м.

Поєдинок 2-го туру ЛЧ-2026/27 Шахтар – АЕК запланований на 14 жовтня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом). Це буде дебютна очна зустріч в офіційних матчах.