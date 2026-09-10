Шахтар відібрав очки у ПСВ, нічия Фенербахче та Роми у 1-му турі основного раунду Ліги чемпіонів
У четвер, 10 вересня, продовжився 1-й тур основного раунду Ліги чемпіонів з футболу сезону-2026/27.
Ігрову програму дня відкрив поєдинок між нідерландським ПСВ та донецьким Шахтарем. У першому таймі обидва колективи не створили багато гольових нагод, однак одна з них закінчилася взяттям воріт господарів. У компенсований до тайму час Мендоза із передачі Ізаке вивів "гірників" уперед.
На старті другої 45-хвилинки Дест швидко повернув клуб із Ейндговена у гру, зрівнявши цифри на табло 1:1. Нічийний результат зберігся до фінального свистка. Команда Арди Турана стартувала в основному етапі з виїзної мирової.
У паралельному матчі Фенербахче та Рома також розписали нічию 1:1.
Решта ігор розпочнуться о 22:00 за київським часом.
Ліга чемпіонів-2026/27
Основний раунд, 1-й тур, 10 вересня
ПСВ – Шахтар 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 45+1 Мендоза, 1:1 – 48 Дест
Фенербахче – Рома 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 39 Крістанте, 1:1 – 48 Браун
Баварія – Буде-Глімт (22:00)
Комо – РБ Лейпциг (22:00)
Манчестер Юнайтед – Сабах Баку (22:00)
Славія Прага – Ланс (22:00)
Турнірна таблиця після 1-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27
8-го та 9-го вересня відбулися інші ігри 1-го туру основного етапу ЛЧ-2026/27.