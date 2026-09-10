Ми не святкуємо: Туран відреагував на нічию Шахтаря проти ПСВ у Лізі чемпіонів

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран зізнався, що якби його запитали перед матчем, чи буде він задоволений одним балом у матчі проти ПСВ, то він би дав позитивну відповідь.

Його слова наводить УЄФА.

Наставник додав, що мирова 1:1 у 1-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 є гарним початком на шляху до втілення командної мрії у цьому єврокубковому турнірі.

"Ми не святкуємо. Ми просто раді, що це гарний початок на шляху до втілення наших мрій у цьому турнірі. Я сказав своїм гравцям, що якщо ми гратимемо як ПСВ, то не виграємо. Ми мали грати у свою гру. Я порадив їм не розташовуватися на одній лінії під час атаки, саме тому ми зайняли діагональні позиції. Також важливо мати правильне положення корпусу, коли граєш проти такого пресингу, як у ПСВ. Я пишаюся своїми гравцями, і я особисто багато чого навчився у тактичному плані. Проти ПСВ на цьому стадіоні неможливо відіграти 90 хвилин добре. Але сьогодні мої гравці трималися стійко й впевнено", – сказав Туран.

"Гірникам" не вдалося взяти реванш у ПСВ за поразку 2:3, якої зазнали у груповому раунді Ліги чемпіонів-2024/25.

Раніше своїми емоціями від поєдинку поділився наставник нідерландського клубу Петер Бос.

У наступному турі ЛЧ клуб із Ейндговена зіграє на виїзді проти РБ Лейпциг (13 жовтня о 22:00 за київським часом), тоді як Шахтар 14 жовтня прийме АЕК (о 22:00).

Раніше The Athletic оприлюднив свій рейтинг команд загального етапу Ліги чемпіонів.