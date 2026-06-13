Названо найкращого гравця УПЛ сезону-2025/26

Венесуельський вінгер Кривбаса Глейкер Мендоса був визнаний найкращим гравцем УПЛ сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

У боротьбі за цю нагороду в голосуванні він випередив форварда Динамо Матвія Пономаренка та бразильця Аліссона із донецького Шахтаря. Пономаренко раніше був визнаний найкращим молодим гравцем УПЛ та став найкращим бомбардиром чемпіонату.

У сезоні-2025/26 Мендоса провів 26 матчів в УПЛ, у яких відзначився 11 голами та 11 асистами. Після завершення сезону він перейшов у донецький Шахтар – чемпіони України виплатили клаусулу в розмірі 3 мільйонів євро.

Минулого тижня 24-річний Мендоса забив свій дебютний гол за збірну Венесуели, за яку сумарно провів уже 9 матчів.