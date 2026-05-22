Динамо в останній момент включилося в боротьбу за лідера Кривбасу, проте він обрав Шахтар

Київське Динамо в останній момент включилось у боротьбу за вінгера Кривбаса Глейкера Мендосу.

Про це повідомив журналіст Ендрю Тодос.

Столичний клуб в останні хвилини намагався перехопити венесуельського гравця у Шахтаря. Київська команда також активувала клаусулу венесуельця, але сам Мендоса вибрав перейти в Шахтар.

Контракт Мендоси з Шахтарем розраховано на п'ять років – до літа 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте раніше у ЗМІ повідомлялося про те, що донецький клуб виплатить Кривбасу клаусулу, прописану в контракті 24-річного венесуельця. Вона становить 3 мільйони євро.

Глейкер Мендоса у поточному сезоні став найкращим гравцем УПЛ за системою гол+пас (11 забитих м'ячів та 9 асистів). Загалом у цьогорічній кампанії Мендоса провів за криворізький клуб 28 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів та віддав 12 результативних передач.