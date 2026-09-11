Ми взяли важливе одне очко: Очеретько – про мирову з ПСВ на старті основного етапу Ліги чемпіонів

Атакувальний півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько розповів про важливість нічиєї (1:1) проти ПСВ на старті основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Своєю думкою він поділився в етері MEGOGO.

23-річний футболіст центру поля зазначив, що команда Арди Турана якісно вивчила суперника, який чудово грає у другому таймі. Завдяки такій підготовці донеччани здобули непоганий результат у виїзній зустрічі.

"Головне – не програвати тут, бо ми грали на виїзді. І ми знаємо, як вони вдома грають другий тайм, готувалися до цього. Прикро, що пропустили гол, коли ми не змогли домовитися з гравцями і так пропустили м'яч. Але далі розберемо гру і будемо готуватися", – сказав Очеретько.

Він додав, що гра була дуже виснажливою, адже гравці ПСВ добре грають один в один, активно пресингуючи на кожному клаптику поля.

Півзахисник "гірників" оцінив різницю між матчами у Лізі чемпіонів та Лізі конференцій, у попередньому сезоні-2025/26 якої донеччани дісталися півфінального раунду (виліт із Крістал Пелес).

"І там, і там команди дуже хороші були. Що там було тяжко грати, що тут було першу гру грати тяжкувато. Але я думаю, що ми взяли важливе одне очко і будемо рухатися далі", – зазначив Олег.

Раніше своїми враженнями від матчу поділилися головний тренер Шахтаря Арда Туран, голкіпер команди Дмитро Різник та захисник Валерій Бондар.

Після 1-го туру "гірники" посідають 18-ту сходинку у загальній турнірній таблиці ЛЧ-2026/27, яку очолив ПСЖ. Натомість наступний суперник донецького клубу, АЕК, 8 вересня мінімально обіграв ЛАСК (1:0) та йде 16-м.

Поєдинок 2-го туру ЛЧ-2026/27 Шахтар – АЕК запланований на 14 жовтня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом). Це буде дебютна зустріч команд в офіційних матчах, а також особливе протистояння вінгера грецького колективу Олександра Зубкова проти колишньої команди.