Астон Вілла "перестріляла" Брюгге, АЕК без Зубкова переграв ЛАСК у 1-му турі Ліги чемпіонів

У вівторок, 8 вересня, стартував 1-й тур загального етапу Ліги чемпіонів з футболу сезору-2026/27.

Так, АЕК українського вінгера Олександра Зубкова вдома обіграв ЛАСК. Єдиним і переможним голом у складі грецького клубу в середині першого тайму відзначився Марін. Сам Зубков весь матч провів на лаві запасних.

У ще одному поєдинку ігрового дня Астон Вілла на виїзді обіграла Брюгге. Зазначимо, що хавбек англійського клубу Джон Макгінн став автором першого голу в загальному етапі Ліги поточного сезону.

О 22:00 за київським часом відбудуться ще чотири поєдинки. Зокрема, у центральному протистоянні ігрового дня Реал Андрія Луніна прийматиме Інтер Мілан.

Ліга чемпіонів-2026/27

Загальний етап, 1-й тур, 8 вересня

Брюгге – Астон Вілла 2:3 (1:3)

Голи: 0:1 – 11 Макгінн, 1:1 – 19 Ветлесен, 1:2 – 22 Буендіа, 1:3 – 43 Джексон, 2:3 – 61 Трезольді (пен)

АЕК – ЛАСК 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 21 Марін

22:00 Боруссія Дортмунд – Вільярреал

22:00 Лілль – Бетіс

22:00 Порту – Манчестер Сіті

22:00 Реал Мадрид – Інтер Мілан

Як відомо, у четвер, 10 вересня, свій перший поєдинок в турнірі проведе донецький Шахтар, який на виїзді зіграє проти ПСВ.