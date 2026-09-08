Астон Вілла "перестріляла" Брюгге, АЕК без Зубкова переграв ЛАСК у 1-му турі Ліги чемпіонів
У вівторок, 8 вересня, стартував 1-й тур загального етапу Ліги чемпіонів з футболу сезору-2026/27.
Так, АЕК українського вінгера Олександра Зубкова вдома обіграв ЛАСК. Єдиним і переможним голом у складі грецького клубу в середині першого тайму відзначився Марін. Сам Зубков весь матч провів на лаві запасних.
У ще одному поєдинку ігрового дня Астон Вілла на виїзді обіграла Брюгге. Зазначимо, що хавбек англійського клубу Джон Макгінн став автором першого голу в загальному етапі Ліги поточного сезону.
О 22:00 за київським часом відбудуться ще чотири поєдинки. Зокрема, у центральному протистоянні ігрового дня Реал Андрія Луніна прийматиме Інтер Мілан.
Ліга чемпіонів-2026/27
Загальний етап, 1-й тур, 8 вересня
Брюгге – Астон Вілла 2:3 (1:3)
Голи: 0:1 – 11 Макгінн, 1:1 – 19 Ветлесен, 1:2 – 22 Буендіа, 1:3 – 43 Джексон, 2:3 – 61 Трезольді (пен)
АЕК – ЛАСК 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 21 Марін
- 22:00 Боруссія Дортмунд – Вільярреал
- 22:00 Лілль – Бетіс
- 22:00 Порту – Манчестер Сіті
- 22:00 Реал Мадрид – Інтер Мілан
Як відомо, у четвер, 10 вересня, свій перший поєдинок в турнірі проведе донецький Шахтар, який на виїзді зіграє проти ПСВ.