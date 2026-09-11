Зробили все, щоб привезти один бал до України: Бондар підбив підсумки старту Шахтаря в ЛЧ

Центральний захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар розповів, що нічийний результат проти ПСВ (1:1) у 1-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 повністю відповідає розвитку матчу.

Своєю думкою він поділився в етері MEGOGO.

Оборонець "гірників" зазначив, що жодній із команд не вдалося створити багато гольових нагод, аби забити другий гол.

"Звісно, були якісь передумови для цього, але ми не змогли ними скористатися. Думаю, це буде гарним уроком для нас. Звісно, хочеться витискати максимум, і дуже погано, що ми пропускаємо на перших хвилинах другого тайму", – сказав Валерій.

Також Бондар зізнався, про що домовлялася команда у перерві після мінімальної переваги у рахунку 1:0. Автором єдиного голу донеччан у матчі став Глейкер Мендоза.

"Домовлялись грати так само, як і у першому таймі, продовжувати у тому ж ритмі, оборонятися тим самим блоком. Але ми розуміли, що команда, якщо вона грає вдома, за такої підтримки піде вперед всіма силами, стадіон пожене її вперед. Тому ми очікували і, напевно, припустилися пари помилок у той момент і пропустили не дуже потрібний м'яч. Подивіться, як грає ПСВ. 6:1, 3:1, 5:2. Якісь хокейні рахунки. Якщо в цілому подивитись, то це команда, яка грає один в один, дуже потужна, сильна. Звісно, дуже важко протистояти таким гравцям в плані фізики. Але я думаю, що, в принципі, хлопці намагалися, билися і зробили все, щоб привезти один бал до України", – розповів 27-річний футболіст.

Раніше своїми емоціями після стартового протистояння поділилися головний тренер Шахтаря Арда Туран та голкіпер команди Дмитро Різник.

Після 1-го туру "гірники" розташувалися на 18-му місці у загальній турнірній таблиці турніру, яку очолив ПСЖ. Одразу за спиною українського клубу йде ПСВ. Натомість наступний суперник донецького клубу, АЕК, 8 вересня мінімально обіграв ЛАСК (1:0) і займає 16-ту позицію.

Поєдинок 2-го туру ЛЧ-2026/27 Шахтар – АЕК запланований на 14 жовтня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом). Це буде дебютна зустріч команд в офіційних матчах. Також цікавості додасть факт присутності у складі грецького колективу колишнього "гірника" Олександра Зубкова.