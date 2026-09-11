Найкраща гра Шахтаря від початку сезону: Маркевич оцінив нічию з ПСВ у Лізі чемпіонів

Український тренер Мирон Маркевич розповів, що не очікував такої гри від донецького Шахтаря у матчі проти ПСВ у 1-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27, дивлячись на непереконливі виступи "гірників" в УПЛ.

Його цитує Український футбол.

У колишнього тренера львівських Карпат склалося враження, що у складі українського гранда на стартовий поєдинок у єврокубках вийшли на поле 11 зовсім інших гравців.

Попри це, Маркевич переконаний, що донеччани могли не просто зіграти внічию 1:1, а й перемогти клуб із Ейндговена.

"На мою думку, це найкраща гра Шахтаря від початку сезону. Я взагалі не бачив, за рахунок чого ПСВ міг виграти. Якби не пропустили той швидкий гол на початку другого тайму, думаю, можна було б розраховувати на перемогу, враховуючи, як команда зіграла в обороні. Якби ще хвилин 15 витримали без гола, думаю, Шахтар би переміг", – заявив екстренер Дніпра і Металіста.

75-річний спеціаліст виокремив гру Глейкера Мендози, який став автором першого м'яча "гірників" у Лізі чемпіонів-2026/27.

"Мендоза забив дуже вчасно, та й сам такий досить легкий гравець, рухливий. Думаю, він буде додавати і з часом гратиме ще краще. Тож оберу Мендозу", – зазначив наставник.

Також Маркевич оцінив шанси Шахтаря на вихід у плейоф ЛЧ. Футбольний коуч вірить у те, що команді Арди Турана до снаги пробитися до наступного етапу турніру, якщо вона надалі гратиме так само агресивно у відборі м'яча, як зіграла проти ПСВ.

Раніше своїми емоціями після стартового протистояння поділилися Арда Туран та голкіпер донеччан Дмитро Різник.

Додамо, що після 1-го туру Шахтар розмістився на 18-му місці у загальній турнірній таблиці турніру, яку очолив ПСЖ. Одразу за спиною українського клубу йде ПСВ.

У наступному турі ЛЧ-2026/27 "гірники" зіграють проти грецького АЕКа – 14 жовтня о 22:00 (за київським часом).