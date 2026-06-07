Новачок Шахтаря забив ефектний дебютний гол за свою збірну
Глейкер Мендоса
ФК Шахтар Донецьк
У ніч із 6 на 7 червня відбувся товариський матч між збірними Венесуели та Туреччини з футболу.
Він став особливим для вінгера Шахтаря Глейкера Мендоси. 24-річний футболіст відзначився дебютним голом за свою національну команду.
Новачок "гірників" відкрив рахунок у цій грі красивим ударом у дальній кут. Венесуелець відправив м'яч у сітку воріт суперника на 13-й хвилині.
Врешті-решт поєдинок завершився перемогою Туреччини 2:1. Для Мендоси це був восьмий матч за збірну Венесуели, до цього він мав в активі один асист.
Нагадаємо, що Глейкер змінив клубну прописку після завершення сезону-2025/26. До цього він виступав за Кривбас, у складі якого провів 33 поєдинки, у яких забив 12 голів і віддав стільки ж результативних передач.