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Новачок Шахтаря забив ефектний дебютний гол за свою збірну

Денис Іваненко — 7 червня 2026, 07:15
Новачок Шахтаря забив ефектний дебютний гол за свою збірну
Глейкер Мендоса
ФК Шахтар Донецьк

У ніч із 6 на 7 червня відбувся товариський матч між збірними Венесуели та Туреччини з футболу.

Він став особливим для вінгера Шахтаря Глейкера Мендоси. 24-річний футболіст відзначився дебютним голом за свою національну команду.

Новачок "гірників" відкрив рахунок у цій грі красивим ударом у дальній кут. Венесуелець відправив м'яч у сітку воріт суперника на 13-й хвилині.

Врешті-решт поєдинок завершився перемогою Туреччини 2:1. Для Мендоси це був восьмий матч за збірну Венесуели, до цього він мав в активі один асист.

Нагадаємо, що Глейкер змінив клубну прописку після завершення сезону-2025/26. До цього він виступав за Кривбас, у складі якого провів 33 поєдинки, у яких забив 12 голів і віддав стільки ж результативних передач.

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Мендоса Шахтар Донецьк збірна Венесуели з футболу

Мендоса

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