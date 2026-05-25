Проблеми в роздягальні: Динамо відмовилось від трансферу лідера Кривбаса

Київське Динамо цікавилося вінгером Кривбаса Глейкером Мендосою, проте відмовилося від його трансферу через особисті якості футболіста.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.

Столичний клуб детально вивчив венесуельського гравця та потенційні ризики з його підписанням.

"У Динамо вивчили профайл футболіста всебічно, не як з Бленуце чи Жерсоном Родрігесом. Вони дійсно занурилися в тему, отримали інформацію, що Мендоса – це потенційний геморой у роздягальні, що це людина зі складним характером.

Причому і коли все добре, він може сідати на голову, а коли все погано, це буде перша людина, яка піде і буде підбурювати всіх, писати листи в ФІФА. Зрозуміло, що в Динамо такої ситуації може не бути, бо сплачують інші гроші, бо сплачують, я так розумію, своєчасно. Але є колектив в роздягальні.

А Шахтар, він просто спрацював максимально конкретно. Він знав розміри клаусули, він просто її активував в безконкурентному полі конкретно по цьому кейсу", – сказав Співаковський.