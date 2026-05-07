Шахтар знову поступився Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій

Донецький Шахтар поступився Крістал Пелес у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій.

Зустріч завершилась з рахунком 2:1.

"Гірники" активно розпочали зустріч, проте вже на 10-й хвилині пропустили контратаку господарів, після якої відзначився Єремі Піно. Однак гол не був зарахований після перегляду VAR, який зафіксував офсайд в нападника.

Проте Пелес домігся свого в середині тайму. Атака англійського клубу завершилась сейвом Дмитра Різника після удару Адама Вортона, але вже за мить Даніель Муньйос рикошетом від Педро Енріке переправив м'яч у ворота Шахтаря.

Втім ще до перерви Егіналду зрівняв рахунок. Бразилець ударом з місця відзначився дуже красивим мʼячем після передачі від Педро Енріке.

Друга половина також розпочалась з атак "гірників" – Дін Гендерсон врятував господарів після удару Еліаса. Однак чергова контратака Крістал Пелес знову завершилась голом – Сарр відгукнувся на простріл із флангу та переправив м'яч із близької відстані у сітку воріт.

Крістал Пелес виграв півфінальне протистояння у Шахтаря за сумою двох матчів – 5:2. Для українського колективу це був четвертий єврокубковий півфінал в історії.

Ліга конференцій-2025/26

1/2 фіналу, 7 квітня

Крістал Пелес (Англія) – Шахтар (Україна)

(перший матч 3:1)

Голи: 1:0 – Педріньйо (автогол), 1:1 – 34 Егіналду, 2:1 – 52 Сарр

Крістал Пелес: Гендерсон, Річардс, Лакруа, Канво, Муньйос (Клайн, 89), Вортон (Г'юз, 89, Камада (Лерма, 88), Мітчелл, Сарр, Матета (Ларсен, 66), Піно (Джонсон, 78)

Шахтар: Різник, Тобіас (Грам, 27), Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Очеретько (Невертон, 56), Аліссон (Ізакі, 46), Педріньйо (Феррейра, 75), Марлон Гомес, Егіналду, Еліас (Траоре, 56)

Попереджений: Бондар, 15

Напередодні УПЛ визначила місце проведення матчу Полтави та Шахтаря, у якому "гірники" можуть оформити чемпіонство.