Півзахисник Шахтаря потрапив до символічної збірної перших півфіналів Ліги конференцій
Статистичний портал SofaScore включив півзахисника Шахтаря Олега Очеретька до символічної збірної ігрового дня Ліги конференцій.
22-річний українець став автором голу у ворота Крістал Пелес (1:3), відіграв 83 хвилини та отримав жовту картку.
SofaScore поставив півзахиснику "гірників" оцінку 7,7 бала, включивши його до символічної збірної.
Додамо, що одразу п'ятеро гравців Крістал Пелес потрапили до збірної: Максанс Лакруа (7,0), Тайрік Мітчелл (7,0), Йорґен Ларсен (7,7), Ісмаїла Сарр (7,7) та Даїті Камада (8,3).
Матч-відповідь Крістал Пелес – Шахтар відбудеться 7 травня. Переможець протистояння стане учасником фіналу Ліги конференцій.
