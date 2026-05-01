Півзахисник Шахтаря потрапив до символічної збірної перших півфіналів Ліги конференцій

Сергій Шаховець — 1 травня 2026, 17:29
Півзахисник Шахтаря потрапив до символічної збірної перших півфіналів Ліги конференцій
Олег Очеретько
ФК Шахтар Донецьк

Статистичний портал SofaScore включив півзахисника Шахтаря Олега Очеретька до символічної збірної ігрового дня Ліги конференцій.

22-річний українець став автором голу у ворота Крістал Пелес (1:3), відіграв 83 хвилини та отримав жовту картку.

SofaScore поставив півзахиснику "гірників" оцінку 7,7 бала, включивши його до символічної збірної.

Додамо, що одразу п'ятеро гравців Крістал Пелес потрапили до збірної: Максанс Лакруа (7,0), Тайрік Мітчелл (7,0), Йорґен Ларсен (7,7), Ісмаїла Сарр (7,7) та Даїті Камада (8,3).

SofaScore

Матч-відповідь Крістал Пелес – Шахтар відбудеться 7 травня. Переможець протистояння стане учасником фіналу Ліги конференцій.

Раніше ексгравець "гірників" Олександр Кучер оцінив шанси Шахтаря на вихід у фінал.

Крістал Пелес Ліга конференцій Шахтар Донецьк Олег Очеретько

