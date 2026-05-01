Очеретько: Поразка 1:3 – це ще не кінець

Атакувальний півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько прокоментував поразку 1:3 від Крістал Пелес у першому матчі півфіналу Ліги конференцій.

Слова хавбека наводить Megogo.

"Можу сказати, що ми демонстрували гарну гру, грали у свій футбол. Зіграли ті маленькі деталі. Після першого пропущеного голу нічого не відчули. Почали грати і все. Ми навіть не зважали, що пропустили гол та сконцентрувалися на своїй грі. Поразка 1:3 – це ще не кінець", – заявив українець.

Також Очеретько заявив, що його забитий гол на 48-й хвилині був награною комбінацією.

"Це було награно. Перед грою ми відпрацьовували стандарти. Аналізували їх захист та слабкі зони", – додав хавбек.

Нагадаємо, гол Ісмаїла Сарра у ворота Шахтаря став найшвидшим у історії Ліги конференцій. Матч-відповідь відбудеться 7 травня в Лондоні.